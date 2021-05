Ist das die Geheimzutat? Aaron Troschke (31) startete in dieser Woche in seine neue Joyn-Show "Achtung Aaron!". Dort wird er Influencer in einem Jugendzimmer-Studio begrüßen und versuchen, ihnen Antworten mit dem gewissen Etwas zu entlocken. In seinen YouTube-Videos gelang ihm das oft mit Alkohol: Ob bei Preisverleihungen oder am Serie-Set – Aaron hat gerne einen guten Tropfen dabei, um die Zungen zu lösen! Promiflash verriet er jetzt, ob das in seiner Sendung so bleibt.

"Ich hoffe doch sehr! Das ist auf jeden Fall mein Plan und es sind schon Einspieler mit Alkohol geplant", erzählte Aaron im Promiflash-Interview. Nicht zuletzt sind die Schnaps-Videos sicherlich mit für den Erfolg des 31-Jährigen verantwortlich: "Natürlich haben Joyn und ich zusammengefunden, weil sie meine Arbeit auf YouTube ganz cool finden, und Alkohol ist da immer gut. Wie sagt man so schön: Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit!" Dabei könnte in den kommenden Wochen eine illustre Runde den Kopf in den Nacken legen: "Es sieht sehr danach aus, dass der liebe KuchenTV kommt, der Held der Steine schaut vorbei, Dagi Bee (26) wird vorbeikommen." Auch sein guter Freund Knossi (34) habe sich sehr über die neue Show gefreut: "Ich hoffe eigentlich, dass er auch mal vorbeischaut."

Doch er wolle seinen Fans auch ein paar Namen bieten, die womöglich nicht jeder auf dem Schirm habe, betonte Aaron: "Es gibt sehr viele Influencer, die unter dem Radar fliegen, aber sehr beliebt sind. Über die Real Life Guys würde ich mich sehr freuen, wenn sie vorbeischauen, aber ein Hollywood Matze wäre natürlich auch geil."

"Achtung Aaron!", ab 6. Mai immer donnerstags und samstags ab 19 Uhr auf Joyn!

Anzeige

Joyn / Fernsehmacher / Markus Hertrich Aaron Troschke und Marvin Wildhage am Set von "Achtung Aaron!"

Anzeige

Instagram / aarontroschke Mrs. Bella und Aaron Troschke im Mai 2021

Anzeige

Instagram / aarontroschke Aaron Troschke im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de