In diese Fußstapfen könnten die Teilnehmer der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel treten! Heute Abend ziehen unter anderem der Bauer sucht Frau-Star Uwe Abel (51), die Ballermann-Sängerin Melanie Müller (33) und die Bachelor-Finalistin Michelle Gwozdz in den TV-Container ein. Je nachdem, wie sie beim Publikum ankommen und sich in der Show schlagen, könnte ihr Aufenthalt dort bis zu drei Wochen dauern. Im großen Finale entscheidet sich dann, wer von ihnen sich die goldene Siegerkrone aufsetzen darf. Diesen Stars wurde diese Ehre bereits zuteil!

Im vergangenen Jahr konnte Werner Hansch (82) die Show für sich entscheiden. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der ehemalige Sportmoderator neben Mischa Mayer (29) und Ikke Hüftgold (44) zum echten Zuschauerliebling. Mit seinen damals 82 Jahren ist er der bisher älteste Gewinner in der "Promi Big Brother"-Geschichte. Im Jahr davor sicherte sich Janine Pink (34) den Sieg und damit das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin stand während ihrer Zeit im TV-Knast vor allem wegen ihres Flirts mit Tobias Wegener (28) im Fokus. 2018 siegte dagegen Silvia Wollny (56). Das Großfamilienoberhaupt konnte sich damals im Finale gegen Chethrin Schulze (29), Alphonso Williams (✝57) und Daniel Völz (36) durchsetzen.

2017 ging Jens Hilbert (43) als Sieger hervor. Der Selfmade-Millionär war in der fünften Staffel unter anderem neben Willi Herren (✝45) und Dominik Bruntner (28) zu sehen. Damit trat er die Nachfolge von Uschi Glas' (77) Sohn Ben Tewaag (45) an. Der Fußballer David Odonkor (37) siegte ein Jahr zuvor. Die zweite Staffel gewann 2014 Aaron Troschke (32), der mittlerweile zu den Kultkandidaten der Sendung gehört. In den vergangenen Jahren moderierte der YouTuber sogar die "Promi Big Brother"-Webshow. Der Sieg der ersten Staffel ging wiederum an eine Frau: Jenny Elvers (49). Sie konnte sich 2013 gegen unter anderem Natalia Osada (31), Marijke Amado (67) oder Simon Desue (29) durchsetzen.

