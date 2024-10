Diese neue Änderung steht "Promi Big Brother"-Stars bevor

Schon in wenigen Tagen startet endlich die neue Staffel Promi Big Brother. Diverse Stars und Sternchen müssen sich auf engstem Raum miteinander arrangieren und gegenseitig aushalten! Nun dürfen sich die Fans der Realityshow auf eine Neuerung freuen, die wahrscheinlich für ordentlich Zündstoff sorgen wird. Diese Änderung wurde beim "Promi Big Brother-Countdown" auf Joyn preisgegeben. In diesem Jahr steht nämlich alles unter dem Motto: "Späti statt Penny". Die Bewohner müssen ihr Glück an einem Drehrad versuchen, um sich ein Grundbudget zu erspielen. Mit den gewonnenen Scheinen dürfen die Promis dann in einem Späti einkaufen gehen – und werden von keinem Geringeren als Aaron Troschke (35) bedient!

Um den richtigen Späti-Flair in das Container-Lager zu bringen, wird es eine authentische Berliner-Späti-Dekoration geben. Natürlich darf auch eine kleine Anekdote an die vergangene Staffel nicht fehlen: An der Tür wird ein Suppenhuhn-Poster hängen. Warum? Weil in der vergangenen Staffel Ballermannsänger Jürgen Milski (60) und Realitystar Paulina Ljubas (27) so heftig aneinandergeraten sind, dass der Schlager-Ikone folgendes herausgerutscht ist: "Armselig sind solche Fernsehformate, an denen du teilnimmst, du Suppenhuhn!" Seine Mitstreiterin fand dies damals gar nicht lustig und konterte: "Armselig ist, wenn man es mit 60 nötig hat, so auf ein junges Mädchen loszugehen."

Die Zusammensetzung der neuen Staffel klingt bisher wohl recht vielversprechend. Mit dabei sind unter anderem Reality-Sternchen Mike Heiter (32) mit seiner Freundin Leyla Lahouar (28) und seiner Ex Elena Miras (32), Fußballer Max Kruse (36) und Schauspielerin Mimi Fiedler (49). Dazu gesellen sich TV-Bekanntheit Verena Kerth (43), Realitystar Daniel Lopes (47) und TikToker Sinan. Max verriet bereits im Podcast "Flatterball", worauf er während seiner Promi-BB-Zeit überhaupt keinen Bock hätte: "Wenn es nur kaltes Wasser gibt, dusche ich vielleicht zweimal in zwei Wochen. Das ist doch kein Problem und reicht mir auch. Du sitzt doch da den ganzen Tag eh nur rum, außer wenn du die Spiele machst."

SAT.1/Nadine Rupp Jürgen Milski, Reality-TV-Bekanntheit

Joyn/Bene Müller Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

