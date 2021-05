Evanthia Benetatou (29) bereitet sich auf die Geburt vor! Vor Kurzem hatte die ehemalige Bachelor-Zweite einen Termin im Krankenhaus, wo sie den Kreißsaal besichtigte und sich untersuchen ließ. Es könnte sein, dass ihre Plazenta im Hinblick auf eine natürliche Geburt Probleme macht, doch ihr Arzt gibt Entwarnung. "Und Gott sei Dank, ist sie zwar tief, aber es wird definitiv eventuell möglich sein und in dem Moment dann entschieden, wenn es so weit ist, ob es dann geht, oder ob man doch eingreifen muss und es [...] ein Kaiserschnitt wird", erklärt Eva die Diagnose des Mediziners in ihrer Instagram-Story.

