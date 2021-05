Evanthia Benetatous (29) Leben ist momentan eine echte Achterbahnfahrt. Kürzlich haben sie und ihr Freund Chris Broy sich getrennt – was für viele Tränen bei der ehemaligen Bachelor-Kandidatin sorgte. Die ist nämlich von dem Reality-TV-Star schwanger, und mittlerweile schon in der 33. Woche. Trotz der gescheiterten Beziehung freut sich Eva aber auch wahnsinnig auf ihr Kind. Jetzt absolviert sie einen wichtigen Termin: Eva meldet die Geburt an!

In ihrer Instagram-Story vermeldet die Brünette: "Es geht für mich ins Krankenhaus." Keine Sorge, noch kommt das Baby nicht. Eva erklärt: "Ich habe heute meinen Termin für den Kreißsaal, um mir das alles anzuschauen". Die Gelegenheit wolle sie außerdem nutzen, um die Geburt anzumelden und auch mit dem Chefarzt zu sprechen. "Ich bin megaaufgeregt und freue mich riesig", sprudelt es aus der werdenden Mama heraus.

Trotz der Trennung von ihrem Chris fühlt sich Eva nicht einsam. Kurz zuvor gesteht sie in ihrer Story, wie viel ihr der Rückhalt ihrer Follower bedeutet und schreibt: "Ich bin unendlich dankbar, euch zu haben! Schicke euch all meine Liebe." Auch ihre Hündin Sheikha steht ihr in diesen turbulenten Zeiten treu zur Seite!

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, 2021 in Düsseldorf

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im März 2021

