Kate Merlan (34) bringt ihre Fans ungewollt zum Schmunzeln! Dass das Tattoo-Model offen mit Themen wie Liebe und Sex umgeht, ist kein Geheimnis: Erst kürzlich machte die Reality-TV-Bekanntheit Schlagzeilen, weil sie eine Skizze versteigert hat, die sie beim Schäferstündchen mit ihrem Ex Benjamin Boyce (52) zeigt! Ihre jüngste Aktion wäre manch anderem peinlich – Kate aber vermutlich nicht: Die Ex-Promis unter Palmen-Kandidatin hat auf Social Media versehentlich ihr Sexspielzeug gepostet...

Eigentlich wollte die 34-Jährige ihren rund 72.000 Abonnenten in ihrer Instagram-Story nur von ihrer Erkältung berichten, doch auf ihre Worte hat wohl kaum jemand geachtet – und viel mehr auf das, was im Hintergrund der Clips zu sehen ist: Auf dem Tisch hinter Kate liegen gleich drei Dildos in verschiedenen Ausführungen und Farben! Gut möglich, dass die Beauty sich die Kaventsmänner zum Testen nach Hause bestellt und gerade erst ausgepackt hat. Vielleicht hat sie ihr neustes Spielzeug ja auch schon ausprobiert? Das weiß natürlich nur Kate selbst...

Heißen Content sind ihre Follower ja schon von der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin gewohnt. Erst vor ein paar Wochen flashte Kate ihre Community mit einem superscharfen Nacktfoto – auf dem ihr tätowierter Hammerbody bestens zur Geltung kam. Findet ihr den Dildo-Post schlimm? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / katemerlan Kate Merlan

SAT.1 Kate Merlan, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Instagram / katemerlan Kate Merlan im April 2021

