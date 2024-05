So viele Kinder wünscht sich Kate Merlan mit ihrem Jakub

Bei Kate Merlan (37) und ihrem Mann Jakub Merlan-Jarecki (28) ist das Thema Kinderwunsch seit langer Zeit im Gespräch. Auch wenn sie in nächster Zukunft die Dinge ruhig angehen lassen wollen, steht für Kate bereits fest, wie viele Kinder sie haben will: "Also wir wollen auf jeden Fall welche haben – vier Stück. Ich will ja auch Zwillinge – am liebsten zwei auf einmal, dann hat man ein bisschen Zeit eingespart", plaudert die Influencerin im Gespräch mit Promiflash aus.

Um den Nachwuchs will sich das Paar in Zukunft kümmern, denn aktuell haben Kate und Jakub nicht genügend Zeit, um sich der Baby-Planung zu widmen. "Wir sind beide sehr beschäftigt. Ich sage immer so, man muss sich für Kinder auch Zeit nehmen. Ich mache das dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass es gerade passt", erklärt sie Promiflash. Zu viele Verpflichtungen, Termine und andere Dinge sprechen aktuell gegen den Kinderwunsch. Doch das war bei Kate nicht immer so: "Schon zwei Mal hatte ich den Wunsch, da wollte er aber nicht." Aber das Tattoo-Model sieht der Zukunft mit Kindern positiv entgegen.

Der Fokus des Reality-TV-Pärchens liegt erst mal bei der Planung der zweiten Hochzeit. "Ich will ja nicht zu viel spoilern... Aber ich sage mal so: Es ist kein Thema, was gerade nicht zur Sprache steht. Es ist auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema, das wird gerade ausgearbeitet und den Rest erfahrt ihr dann bald", plaudert Kate aus. Das werden ihre Fans wohl kaum verpassen, denn diesen besonderen Tag möchte die Beauty mit Kameras begleiten lassen. 2021 gaben sie sich bereits das Jawort, die Trennung folgte ein Jahr später. Diese schweißte das Paar umso mehr zusammen, denn Ende 2023 fanden sie wieder den Weg zueinander.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

