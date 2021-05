Die Grey's Anatomy-Fans kommen aktuell gar nicht mehr zur Ruhe! Der Grund: Neben zahlreichen Comebacks gibt es auch emotionale Ausstiege. Seit November flimmert in den USA bereits die 17. Staffel der beliebten Arztserie über die TV-Bildschirme – und die hat es wirklich in sich. Nachdem sich die Zuschauer bereits am Ende der 16. Season von Alex-Karev-Darsteller Justin Chambers (50) verabschieden mussten, folgt nun das nächste schockierende Serien-Aus.

