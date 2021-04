Die 17. Grey's Anatomy-Staffel hält zahlreiche emotionale Momente bereit – und die Fans fragen sich: Ist das womöglich das Ende der beliebten Arztserie? Im März 2005 flimmerte in den USA die allererste Folge der erfolgreichen ABC-Produktion über die TV-Bildschirme. Damit zieht Ellen Pompeo (51) die Zuschauer als Dr. Meredith Grey schon seit über 16 Jahren in ihren Bann. Während die Schauspielerin dem Cast all die Jahre treu blieb, verabschiedeten sich mit der Zeit zahlreiche Serienlieblinge. Einige von ihnen kehren trotz früherem Serientod in der aktuellen Staffel für Gastauftritte überraschend zurück – doch das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de