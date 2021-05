Denise Munding hat wieder die Hüllen fallen lassen! Dass die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin sich im Netz gelegentlich etwas freizügiger präsentiert, ist kein Geheimnis mehr. Immer wieder teilt sie Schnappschüsse, auf denen sie sich in Unterwäsche auf dem Trecker rekelt oder in knapper Kleidung vor ihren Landmaschinen posiert. Für ihre neusten Bilder hat Denise aber noch einen oben drauf gesetzt: Sie zeigt sich komplett oben ohne!

Auf Instagram veröffentlichte die Nordrhein-Westfälin zwei Bilder, auf denen sie nur in Unterhose gekleidet in einem Rapsfeld steht – von einem BH fehlt jede Spur. Ihre Brüste verdeckte Denise jedoch mit ihren Händen. Für Klamotten war es offenbar zu warm. "Heute habe ich zum ersten Mal die Sonne genossen [...] Für mich ist das wie Balsam für die Seele. Mein Akku lädt an solchen Tagen auf und gibt mir Kraft für das, was kommt", erklärte die Pferdewirtin in der Bildunterschrift.

Was ihr Verlobter Nils Dwortzak wohl zu diesen Aufnahmen sagt? Ihm scheinen die freizügigen Aufnahmen sehr zu gefallen! Er spielte sogar Fotograf und hatte offenbar ziemlich viel Spaß dabei. Der Landwirt teilte einen lustigen Schnappschuss, auf dem er sich den BH seiner Liebsten um den Kopf gebunden hat.

Instagram / denise_munding31 Denise Munding im Mai 2021

Instagram / denise_munding31 Nils Dwortzak und Denise Munding, "Bauer sucht Frau"-Stars

Instagram / nilsdwortzak Nils Dwortzak im Mai 2021

