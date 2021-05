Chris Grey hat einfach kein Glück mit den Frauen! In den vergangenen zwei Jahren hat man den Stripper bereits in zwei Kuppelformaten gesehen – 2019 versuchte er sich als Verführer bei Temptation Island, 2020 als männliche Beauty bei Beauty & The Nerd. Weder in den Sendungen noch im Real Life lief es aber so richtig rund mit den Ladys. Im Promiflash-Interview klagt der Tänzer nun sein Leid: Die Damen würden ihn immer nur als Fuckboy sehen!

"Ich bin oft einfach nur ein spannendes Abenteuer. Frauen lernen mich kennen und finden mich dann auch super-sympathisch, ehrlich, lustig, stellen sich laut ihrer Aussage viel mehr mit mir vor – und Zack, ich werde geghostet", erklärte Chris enttäusch gegenüber Promiflash. Zuletzt passierte dem Muskelmann das ganze drei Mal: Erst versuchte eine Dame parallel seinen besten Freund klarzumachen, dann stellte er bei einer anderen fest, dass diese zuvor schon eine Affäre mit einem Kollegen gehabt hatte und eine Dritte gaukelte ihm zwei Monate lang die große Liebe vor, nur um dann zu ihrem Ex zurückzugehen.

Corona mache es aktuell nicht leichter, eine Frau kennenzulernen. Da er so viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, verliere er nach und nach sogar den kompletten Glauben in die Damenwelt. Chris wünscht sich nichts sehnlicher als eine Partnerin, die bedingungslos zu ihm steht. "Am Ende des Tages kommen sie wohl alle nicht auf mich klar, denken insgeheim, ich sei ein F***er, und haben nur Angst davor, ihr Herz gebrochen zu bekommen. Und ja, Angst haben wir alle, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Muss ich halt wohl der F***er bleiben", schließt der Kölner ab.

Instagram / chrisgrey___ Chris Grey, Stripper

Instagram / chrisgrey___ Chris Grey, "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / chrisgrey___ Chris Grey, Reality-TV-Kandidat

