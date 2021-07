Sie hatte nur Augen für ihn! Als Chris Grey den Traumstrand von Ex on the Beach betrat, schlug ein Herz sofort höher: Tara Tabitha (28) war von dem Stripper hin und weg – und bekam gleich ein Date mit ihm! Dumm nur, dass er die Lippenfillings der Österreicherin so gar nicht zu schätzen wusste und ihr das auch überaus deutlich zu verstehen gab. Promiflash verriet Tara, wieso sie den TV-Flirt trotzdem nicht bereut.

"Wir hatten nach unserer Aussprache viele tiefe Gespräche auf freundschaftlicher Ebene", erzählte Tara im Gespräch mit Promiflash. Sie habe lange gebraucht, um über Chris' harte Worte hinwegzukommen, habe aber entschieden, ihm zu verzeihen, fügte sie hinzu. Den Flirt bereue sie keineswegs: "Es ist immer der richtige Weg, Menschen eine zweite Chance zu geben. Jeder macht Fehler." Zu einer Beziehung habe die "Ex on the Beach"-Romanze allerdings nicht geführt: "Ich bin Single und das ist auch okay so."

Dennoch verbringen Chris und Tara offenbar gerne Zeit mit einander: "Chris und ich hatten noch einen schönen gemeinsamen Tag in Mexiko, an den denke ich gerne zurück." Und auch in seiner Heimatstadt Köln habe sie den durchtrainierten Reality-TV-Teilnehmer schon mehrmals besucht, verkündete die 28-Jährige abschließend.

TVNOW Tara Tabitha und Chris Grey bei "Ex on the Beach"

TVNOW / Sergio del Amo Chris Grey , "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW Tara und Chris, "Ex on the Beach"-Folge 12

