Wie wird sich die Ex on the Beach-Kandidatin Sandra (29) entscheiden? Im großen Finale der Datingshow gab es ein überraschendes Comeback: Denn Tommys Herzdame Sandra zog wieder in die Villa ein. Doch in ihrer Abwesenheit ist einiges passiert. So lästerte ihre Ex-Affäre Chris heftig über sie – und ihr Tommy, auf den sie sich so sehr gefreut hatte, konnte die Finger nicht bei sich lassen und hatte Sex mit Vanessa. Nun hatte Sandra die Qual der Wahl: Schickt sie ihren Verflossenen Chris oder ihre Konkurrentin Vanessa nach Hause?

"Am liebsten hätte ich beide rausgekickt", gab Sandra ehrlich zu. Jedoch scheint sie Chris' Hasstirade mehr mitgenommen zu haben als Vanessas Schäferstündchen mit ihrem Liebsten Tommy. Deswegen musste Chris letztendlich die Koffer packen und die Sendung verlassen. Anscheinend traf nur Tara (28) diese Entscheidung sehr, denn die anderen Kandidaten schienen ziemlich froh darüber zu sein. "Kein Mensch will dich hier in der Villa", lautete beispielsweise Celinas Kommentar zu seinem Auszug.

Chris polarisierte mit so manchen seiner Aussagen. So betitelte er Sandra als "größte Matratze Kölns" in ihrer Abwesenheit oder zog über Taras aufgespritzten Lippen her. "Er labert einfach zu viel – zu viel Scheiße", schloss Prince ab. Offenbar hat Sandra mit diesem Entschluss nicht nur sich einen Gefallen getan.

