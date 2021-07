Aus Tara Tabitha (28) und Chris Grey wird definitiv kein Traumpaar mehr. Bei Ex on the Beach war die Österreicherin ab der ersten Sekunde von dem Stripper begeistert. Schon beim ersten Date ließen sich die zwei dann zu einem Kuss hinreißen. Daraufhin folgte ein Drama nach dem anderen: Erst lästerte Chris über den Kuss, dann offenbarte er Tara, dass er auf mehr Natürlichkeit steht. Nach der Show verrieten sie Promiflash aber, dass sie sich trotz allem näher kennenlernen wollen. Mehr als gute Freunde sind Tara und Chris aber nicht geworden.

Auf Instagram veröffentlichten die TV-Turteltauben jetzt jeweils ein Statement, in dem sich alles um ihr Kennenlernen und den Beziehungsstatus dreht. Tatsächlich haben die Influencerin und der Beauty & The Nerd-Teilnehmer viel Zeit miteinander verbracht und sind sich zwischendurch etwas näher gekommen. Allerdings habe es für eine Beziehung einfach nicht gereicht. "Da war halt gar nichts. Der hat mich nicht umarmt, mir keinen Kuss gegeben", erinnert sich die 28-Jährige. Daraufhin hätten sie zusammen beschlossen, dass aus ihnen kein Paar wird. "Es ist uns beiden gegenüber nicht fair, wenn er sich zu Dingen zwingen muss, die er nicht so fühlt, und ich zurückstecken muss, bei Dingen, die mir sehr wichtig sind", hält Tara fest.

Auch wenn die romantischen Gefühle Vergangenheit sind, haben die beiden im jeweils anderen einen guten Freund gefunden. "Dennoch bin ich sehr froh, jemand Neues als Freund dazugewonnen zu haben", schwärmt der 30-Jährige. Aktuell ist die Wahllondonerin sogar bei Chris zu Besuch.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Chris Grey

TVNow Chris Grey und Tara Tabitha bei "Ex on the Beach"

Instagram / taratabitha Tara und Chris, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

