Ist aus Tara (28) und Chris nach Ex on the Beach mehr geworden? Die attraktive Österreicherin und der Muskelmann aus Köln hatten in der Show zwar keinen leichten Start. Jedoch kamen sie sich dann doch noch näher – und schienen sich sehr zu mögen. So versprachen sich die zwei sogar, den Kontakt nach der Show aufrechtzuerhalten. Im Promiflash-Interview verriet Chris nun, ob sie ihre Pläne tatsächlich umgesetzt haben und ob sie mittlerweile ein Paar sind!

"Tara hat mich in Köln mehrfach besucht! Wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht. Natürlich ist die Entfernung so eine Sache", erklärte Chris gegenüber Promiflash. Deswegen seien sie momentan kein Paar. Er scheint eine Beziehung mit Tara jedoch nicht auszuschließen. "Wir werden sehen was passiert", fügte der Stripper hinzu.

Auch aus den Show-Turteltauben Sandra (29) und Tommy, die eigentlich ziemlich vernarrt ineinander waren, wurde nichts. Bei ihnen spielte ebenfalls die Entfernung eine Rolle. "Wir konnten uns leider nicht weiter kennenlernen, weil sie nicht zu mir nach Frankreich konnte und ich auch nicht zu ihr nach Deutschland", erklärte Tommy im Gespräch mit Promiflash.

Tara Tabitha, Influencerin

Chris Grey, Teilnehmer bei "Ex on the Beach"

Sandra und Tommy, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

