Vergoss Chris Grey etwa ein paar Tränchen? Der Hottie wurde bei Ex on the Beach mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Zwar war seine einstige Affäre Sandra (29) bereits ausgeschieden, als der Muskelmann allerdings von ihrer vorherigen Teilnahme erfuhr, zog er mächtig über sie her. Als die Brünette dann zurückkam, teilte der Stripper weiterhin gegen seine Ex aus. Sandra behauptet nun aber, dass Chris zwischendurch auch sehr sentimental war und sogar weinte!

In ihrer Instagram-Story schilderte die Beauty eine Szene, die wohl nicht ausgestrahlt worden war. Nachdem Sandra ihn rausgewählt hatte, habe Chris mit ihr anstoßen wollen – zuvor hatte er aber vor allen noch einige fiese Sachen gesagt. Darum habe die Tattoo-Liebhaberin es abgelehnt, mit ihm anzustoßen. Das sei aber noch nicht alles gewesen: Später habe der Beau sich zu ihr an den Tisch gesetzt. "Er meinte, dass er damals mehr als ich in uns gesehen hat und fing an zu weinen", erinnerte sich die Kölnerin.

Das sei aber auch an Sandra nicht spurlos vorbeigegangen: "Ich war emotional am Ende an dem Tag und hatte dann auch Tränen vergossen." Die 29-Jährige finde es schade, dass ausgerechnet diese Szene weggeschnitten wurde.

