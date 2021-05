Er lässt Woche für Woche so manches Herz höherschlagen! Hottie Rúrik Gíslason (33) löste als unverschämt gut aussehender WM-Fußballer bereits im Jahr 2018 einen handfesten Social-Media-Hype um seine Person aus. Jetzt begeistert der Isländer mit den stahlblauen Augen seine Fans als Tänzer an der Seite von Renata Lusin (33) bei Let's Dance. Bei schweißtreibenden Temperaturen trainieren? Kein Problem für ihn! Rúrik lässt kurzerhand einfach die Hüllen fallen und zeigt seinen Mega-Body!

Nur wenig Stoff bedeckt den Astralkörper des 33-Jährigen auf einem Foto, mit dem er auf Instagram bei einigen für Schnappatmung sorgen dürfte. In Shorts präsentiert Rúrik auf einem Selfie nämlich seinen supertrainierten Body, an dem offenbar kein überschüssiges Gramm Fett zu finden ist! "Der Sommer steht vor der Tür", schreibt er zu dem sexy Pic. Trägt er deshalb auch in der Trainingshalle seine Sonnenbrille? Das weiß wohl keiner so genau. Er ist zumindest der Einzige, der bei seinem Anblick cool zu bleiben scheint!

Diesen Eindruck bestätigen die unzähligen Kommentare der Fans des ehemaligen Fußballprofis. Die kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Eine weibliche Verehrerin verleitet der Schnappschuss sogar zu einem spontanen Gedicht. Sie schreibt: "Ob jung oder alt, Rúrik lässt keinen kalt." Ein anderer Fan befürchtet, dass Rúrik dank seines Looks bei der nächsten "Let's Dance"-Show einen Vorteil haben könnte und merkt an: "In dem Outfit kann er auch einfach nur auf der Tanzfläche stehen und bekommt von Jorge (53) die zehn." Ob es dazu kommen wird?

Anzeige

TVNOW / Moritz Maibaum / Topas International Group Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Anzeige

Getty Images Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Rúrik Gislason

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de