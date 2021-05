Klaus Kalinowski trauert um seine Ingrid. Das Kult-Duo führte eine eher ungewöhnliche Beziehung. Bei TV total tat das Ehepaar in den frühen 2000er-Jahren seine Meinung zu diversen Themen kund, dabei flogen zwischen ihnen immer wieder verbal die Fetzen. Nun ist Ingrid im Alter von 84 Jahren verstorben. Bis zum letzten Tag hat Klaus sie gepflegt. Über 60 Jahre waren die beiden verheiratet. Promiflash haben sie 2014 ihr Liebesgeheimnis verraten.

"Was ist das Rezept? Wenn einer immer nachgibt. Wenn ich mir sage: 'Och, der ist ein blöder Kerl, der ist eben so, einfach sausen lassen.' Meine Großmutter hat immer gesagt: 'Wenn du etwas nicht hören willst oder dir etwas nicht passt: Er ist der Blöde'", erklärte Ingrid im Oktober 2014 gegenüber Promiflash. "Es muss nach ihrer Pfeife gehen", stellte Klaus daraufhin klar. Die resolute Rentnerin hatte definitiv die Hosen in der Beziehung an – und das war für sie auch ganz selbstverständlich. "Allgemein in jeder Ehe ist doch eigentlich die Frau dominant, nicht?" fragte sie.

Trotz all der Zankereien seien die zwei aber ein eingespieltes Team, beteuerte Klaus. Auch in schlechten Zeiten waren sie stets unzertrennlich. "Da war immer jemand da, der sich auch für mich eingesetzt hat, wenn ich Ärger hatte. Ein bisschen hat er mir auch Halt gegeben, aber nur ein bisschen", schwärmte Ingrid damals auf ihre ganz eigene Art von ihrem Göttergatten.

ActionPress Ingrid und Klaus Kalinowski, TV-Kult-Rentner

Facebook / Ingrid und Klaus Klaus und Ingrid Kalinowski

Facebook / Ingrid und Klaus Klaus und Ingrid Kalinowski, bekannt aus "TV total"

