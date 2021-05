Traurige Neuigkeiten von Ingrid Kalinowski: Die resolute Rentnerin, die durch das Duo Ingrid und Klaus in der Show TV total bekannt wurde, ist tot. Das gab ihre Familie am Dienstag gegenüber RTL bekannt – mit einem rührenden Rückblick auf die Ehe des streitlustigen Paars. "So leidenschaftlich sie sich vor laufender Kamera gezankt haben, so stark war die Liebe des schrulligen TV-Paars im Privatleben!", heißt es in dem Statement. Promiflash blickt zu Ehren Ingrids auf die süßesten Momente des Senioren-Pärchens zurück.

