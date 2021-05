Ingrid Kalinowski wird schmerzlich vermisst. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Klaus wurde sie in Stefan Raabs Format TV total berühmt. Das Duo unterhielt während der Sendung viele Zuschauer mit ihren lustigen Wortgefechten. Doch heute Morgen wurden erschütternde Nachrichten bekannt: Der Kultstar ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Die Fans zeigen sich betroffen – und trauern nun öffentlich in den sozialen Medien um Ingrid.

Zahlreiche User kommentieren den Promiflash-Beitrag auf Facebook und zollen der verstorbenen Kölnerin Tribut. "Ruhe in Frieden, liebe Ingrid. Du warst der Kracher" oder auch: "Ich werde dich mit einem Lächeln im Gesicht in Erinnerung behalten", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare. "Das ist traurig, ich mochte sie sehr", drückte eine weitere Followerin ihre Anteilnahme aus.

Viele weitere Abonnenten dachten dabei auch an ihren hinterbliebenen Mann Klaus: "Ich habe euch immer sehr gerne zugesehen, ihr wart so super. Für Klaus alles Gute", hieß es weiter. Trotz ihrer Diskussionen hielt die Ehe von Ingrid und ihrem Liebsten über 60 Jahre: "So leidenschaftlich sie sich vor laufender Kamera gezankt haben, so stark war die Liebe des schrulligen TV-Paares im Privatleben", erklärte ihre Familie.

Anzeige

ActionPress Ingrid Kalinowski und ihr Mann Klaus

Anzeige

Facebook / Ingrid und Klaus Klaus und Ingrid Kalinowski, bekannt aus "TV total"

Anzeige

Facebook / Ingrid und Klaus Klaus und Ingrid Kalinowski

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de