Diese Nachricht schockierte am Dienstag alle TV total-Fans: Ingrid Kalinowski vom Kult-Duo Ingrid und Klaus ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Bekannt wurden die beiden durch Stefan Raabs (54) Late-Night-Show. Anfang der 2000er Jahre setzte das Ehepaar sich für die Sendung nebeneinander aufs Sofa, sprach über diverse Themen und zoffte sich dabei leidenschaftlich. Die Zuschauer liebten sie für ihre Authentizität – denn gespielt war bei Ingrid und Klaus absolut nichts.

Im Oktober 2014 sprach Promiflash mit dem Ehepaar über seine Arbeit bei "TV total". Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden bereits sieben Jahre Teil der Comedysendung. "Bei Raab ist alles spontan, wir haben keine Vorgaben. Wir gehen da dienstags hin, unser Manager befragt uns und wir müssen spontan antworten", erklärte Klaus. "Da ist nichts vorher festgemacht oder so. Das kommt aus dem Effeff, wie man so schön sagt", fügte Ingrid hinzu.

Die TV-Stars würden immer aus ihren Herzen heraus sprechen. "Wir tun ja das, was die Leute eigentlich nicht im Fernsehen bringen können [...]. Wir bringen die Probleme an die Öffentlichkeit", schilderte der Kult-Rentner seine Aufgabe. Und genau das kam bei den Zuschauern an. "Meistens sagen die Leute, wir sprechen ihnen aus den Herzen", freute Ingrid sich damals.

ActionPress Ingrid und Klaus, "TV total"-Bekanntheiten

Facebook / Ingrid und Klaus Klaus und Ingrid Kalinowski

ActionPress Ingrid und Klaus Kalinowski, TV-Kult-Rentner

