Traurige Nachrichten von Ingrid Kalinowski. Die 84-Jährige war als Teil des Duos Ingrid & Klaus in dem Format "TV total" bekannt geworden. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie lange Zeit das Publikum mit ihren Auftritten amüsiert, doch nach Absetzen der Produktion mit Entertainer Stefan Raab (54) war das Paar ebenfalls aus der Öffentlichkeit verschwunden. Doch nun gibt es ein betrübliches Update: Ingrid ist verstorben.

Wie RTL berichtet, starb die Rentnerin am heutigen Dienstag im Alter von 84 Jahren. Klaus hat sich bis zu ihrem Tod um sie gekümmert. Die beiden hatten auf 60 gemeinsame Ehejahre zurückgeblickt. "So leidenschaftlich sie sich vor laufender Kamera gezankt haben, so stark war die Liebe des schrulligen TV-Paares im Privatleben", heißt es in einem Statement der Familie.

Im vergangenen Jahr hatte die Kölnerin bereits mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Wie Bild berichtet hatte, hatte sie sich vergangenen September bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Sie hatte damals im Krankenhaus behandelt und operiert werden müssen.

