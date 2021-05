Der Tod von Ingrid Kalinowski traf ihre Fans hart. Am Dienstag war die schrullige Seniorin, die mit ihrem Mann als Duo Ingrid & Klaus in der Show TV total bekannt geworden war, gestorben. Die Kölnerin wurde 84 Jahre alt. 60 Jahre lang waren die Eheleute verheiratet und unzertrennlich gewesen. Schon bald soll Ingrid beigesetzt werden – und ihr Ehemann Klaus verriet nun, was er für die Beerdigung geplant hat.

Im Interview mit Bild sprach der 85-Jährige über die Details für den Abschied von seiner geliebten Frau: "Sie wird in einem weißen Sarg beigesetzt." Der Senior erklärte weiter, seine Ingrid habe Musik immer sehr geliebt – deswegen habe er den Song "Zum Abschied reiche ich dir die Hände" von Lale Andersen ausgewählt: "Ich hoffe, dass sie jetzt im Himmel weitersingen kann."

Wann und wo genau die Beisetzung stattfinden soll, ist bisher nicht bekannt – das will Klaus jedoch noch öffentlich machen: "Damit jeder, der sie mochte, sich nach der Trauerfeier von ihr in Köln verabschieden kann!" Er versicherte, die Anteilnahme der Bewunderer nach Ingrids Tod habe ihn sehr berührt.

