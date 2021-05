Kommt es zu einer Premiere bei Sing meinen Song? Heute Abend stand die Musik von Ian Hooper und seiner Band Mighty Oaks im Mittelpunkt des Tauschkonzertabends. Nachdem alle sechs Künstler jeweils einem seiner Lieder ihre persönliche Note verliehen haben, ist es nun an dem Wahlberliner zu entscheiden: Welcher seiner Kollegen hatte für ihn den "Song des Abends"? Doch der Zweifachvater kann sich einfach für keinen Sieger entscheiden...

Als es an der Zeit ist, einem seiner Mitstreiter die Guitalele zu überreichen, zögert Ian mit der Entscheidung, ob er sie nun Stefanie Heinzmann (32), Nura (32), DJ BoBo (53), Gentleman (47), Joris (31) oder Johannes Oerding (39) geben sollte. In seinen Augen haben einfach alle sechs eine fantastische Leistung erbracht. Nach langem Überlegen verkündet der Chartstürmer dann: "Also Fazit von heute: Ich weiß nicht, wer diese Guitalele wirklich verdient hat, aber ich gebe sie Tilmann. Es fällt mir wirklich schwer, also du bist kein klarer Sieger." Damit kürt er Gentlemans Performance – der mit bürgerlichem Namen Tilmann Otto heißt – zum "Song des Abends". Er verschluckt sich, als er das hört, sogar fast an seinem Bier.

Aber was hat den gebürtigen Amerikaner im Endeffekt dazu bewogen, sich für den Reggae-Künstler und dessen Version seines Liedes "Brother" zu entscheiden? "'Brother' ist hundertprozentig der Grund, warum ich hier sitze, und es war die Version, die ich mir gewünscht hätte vor dir. Und die Version und das, was du mir und meiner Band gegeben hast... ich bin wirklich überwältigt. Danke, Mann", betont Ian.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2021

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Gentleman bei "Sing meinen Song" 2021

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Ian Hooper und Gentleman bei "Sing meinen Song" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de