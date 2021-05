Neben nationalen beehren den #FreeESC am kommenden Samstag auch internationale Stars! Am 15. Mai geht der alternative Musikwettbewerb zum Eurovision Song Contest in die zweite Runde. Kürzlich wurde bekannt gegeben, wen Stefan Raab (54) für Deutschland ins Rennen um den Sieg schickt. Neben Sasha (49) und den Prinzen ist auch Eko Fresh (37) dabei. Und jetzt steht auch fest, auf welche internationalen Stars sich die Zuschauer beim #FreeESC freuen dürfen!

Keine Geringere als die Popsängerin Amy MacDonald (33) vertritt laut der ProSieben-Pressemitteilung ihr Heimatland Schottland beim #FreeESC am 15. Mai. Hitgarant Milow (39) geht für Belgien an den Start. Die Folkband Mighty Oaks singt für England um den Sieg. Und der "Violent Thing"-Interpret Ben Dolic (24) wird für seine Heimat Slowenien performen.

Neben internationalen Stars treten auch jede Menge nationale Musiker für ihre Heimatländer oder die Länder auf, zu denen sie einen persönlichen Bezug haben. So performt unter anderem das einstige Monrose-Bandmitglied Mandy Capristo (31) für Italien, Popsternchen Jasmin Wagner (41) rockt die Bühne für Kroatien und Musikerin Elif vertritt die Türkei.

Die Länder und Teilnehmer im Überblick:

Belgien: Milow

England: Mighty Oaks

Frankreich: Hugel

Griechenland: Sotiria

Irland: Rea Garvey (48)

Italien: Mandy Capristo

Kroatien: Jasmin Wagner

Niederlande: Danny Vera

Österreich: Mathea (22)

Polen: Fantasy

Schottland: Amy MacDonald

Schweiz: Seven

Slowenien: Ben Dolic

Spanien: Juan Daniél

Türkei: Elif

Anzeige

Getty Images Amy MacDonald, Musikerin

Anzeige

Getty Images Der belgische Sänger Milow

Anzeige

Instagram / bendolic Ben Dolic, Mai 2020

Instagram / elifmusic Elif, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de