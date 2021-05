Seit Samstagnacht steht es fest: Rea Garvey (48) ist der Gewinner des zweiten Free European Song Contests. Mit insgesamt 116 Punkten ließ er Mandy Capristo (31), Milow (39) und Co. hinter sich und holte die Trophäe für seine Heimat Irland. Diesen Erfolg hat der The Voice of Germany-Coach offenbar ausgiebig gefeiert, denn: Auf Social Media meldete er sich erst am nächsten Tag gegen Mittag bei seinen Fans.

In seiner Instagram-Story teilte der ehemalige Reamonn-Frontmann ein Foto, das kurz nach der Verkündung seines Siegs entstanden sein muss. Die irische Flagge über der Schulter, den Pokal in der Hand – so posierte er triumphierend. Sein knapper Kommentar zu der Aufnahme: "Was für eine Nacht. Danke!" Klingt so, als könne Rea immer noch nicht fassen, dass er den zweiten #FreeESC gewonnen hat.

Für die Promiflash-Leser war diese Entscheidung wohl goldrichtig. In einer Umfrage gaben 85,1 Prozent der 1.928 Teilnehmer (Stand: 16. Mai, 15:30 Uhr) an, dass Rea den Sieg verdient hat, weil sein Auftritt echt klasse gewesen sei. Lediglich 14,9 Prozent fanden andere Musiker besser.

Getty Images Rea Garvey im Dezember 2018 in Bochum

ProSieben/Willi Weber Rea Garvey beim #FreeESC in Köln im Mai 2021

Getty Images Rea Garvey bei der 71. Bambi-Verleihung in Baden-Baden

