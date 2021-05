Elif Demirezer (28) setzt ein starkes Statement beim diesjährigen Free European Song Contest! Gerade läuft auf ProSieben die zweite Ausgabe der sendereigenen Eurovision Song Contest-Alternative. Die ehemalige Popstars-Kandidatin Elif sorgte am Abend für die erste Überraschung auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln: Die gebürtige Berlinerin mit türkischen Wurzeln trat mit ihrem Song "Alles Helal" für die Türkei an – und absolvierte ihren Auftritt mit einem blauen Auge!

In einem starken Instagram-Statement erklärte Elif, warum sie sich den Bluterguss rund um ihr Auge herum geschminkt hat: "Mir geht es darum, ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Ich wollte die Chance nutzen, um für alle Menschen, die unsichtbar und stumm gemacht werden, zu singen und die Zuschauer auf die Unfreiheit und Gewalt an Frauen und LGBTQ-Mitgliedern in der Heimat meiner Eltern aufmerksam zu machen." Ihr sei natürlich klar, dass dieses Problem auf der ganzen Welt vertreten sei, in der Türkei sei es ihrer Meinung nach aber "besonders schlimm". Viele Frauen würden dort tagtäglich Gewalt erleben, weil sie frei und selbstbestimmt sein wollen.

Genau um diesen inneren Konflikt junger Menschen, die sich zwischen starren religiös begründeten Regeln und ihrem Freiheitsdrang gefangen fühlen, gehe es auch in ihrem Song "Alles Helal". Eine Sache ist Elif bei ihrem Statement aber besonders wichtig: "Ich wollte und will damit nicht den Islam angreifen. Ich bin selbst gläubig. Aber ich glaube auch an die Freiheit. Vor allem an die Freiheit im Glauben und daran, dass meine 'Sünden' nur Gott und mich etwas angehen", schloss sie ab.

Instagram / elifmusic Sängerin Elif mit blauem Auge

ProSieben/Willi Weber Elif beim #FreeESC 2021

Instagram / elifmusic Elif, Sängerin

