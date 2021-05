Runde Bäuche, grelle Kleider und heiße Hacken: Für die Brit Awards holten die Stars ihre coolsten Looks aus dem Schrank! Am Dienstagabend fand in London die Verleihung der beliebten Musikpreise statt. Zahlreiche Künstler wie Billie Eilish (19) und Dua Lipa (25) durften eine der gefragten Trophäen entgegennehmen und auf der Bühne ihre Dankesrede halten. Dabei stand nicht nur ihr musikalisches Schaffen im Vordergrund, sondern auch ihre Outfitwahl: Das waren die besten Styles der Brit Awards 2021!

Für einen der größten Wow-Momente sorgten auf dem roten Teppich die Mädels von Little Mix: Perfekt abgestimmt posierten die Musikerinnen in weißen Outfits – unter den Kleidern von Leigh-Anne Pinnock (29) und Perrie Edwards (27) zeichneten sich zudem ihre runden Babybäuche ab! Doch ebenso eindrucksvoll schritt Billy Porter (51) vor die Fotografen: Der Schauspieler wählte für die Preisverleihung ein schwarzes Kleid mit Spitzenärmeln und kombinierte dazu schwarze Plateaustiefel mit megahohen Absätzen – und einen fast schon theatralisch wirkenden Fascinator-Hut.

Und auch Sängerin Mabel zog mit ihrem Outfit die Blicke auf sich: Die Spanierin trug ein hellgrünes One-Shoulder-Kleid mit passenden Handschuhen im Grande-Dame-Style, passend dazu schmückte sie sich mit funkelnden Diamanten. Harry Styles (27) ließ sich für den Abend offenbar vom Geist der 70er inspirieren: In einem braun gemusterten Anzug und beigem Hemd stand der Musiker auf der Bühne.

Anzeige

Backgrid / Action Press Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall und Perrie Edwards bei den Brit Awards 2021

Anzeige

Backgrid / Action Press Billy Porter bei den Brit Awards 2021

Anzeige

Backgrid / Action Press Musikerin Mabel bei den Brit Awards 2021

Backgrid / Action Press Harry Styles bei den Brit Awards 2021

Backgrid / Action Press Dua Lipa bei den Brit Awards 2021 in London

Backgrid / Action Press Taylor Swift bei den Brit Awards 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de