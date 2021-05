Vor nicht allzu langer Zeit enthüllte die 2 Broke Girls-Darstellerin Kat Dennings (34), dass sie über beide Ohren verliebt sei. Gemeinsam mit Rockstar Andrew W.K. schwebt sie auf Wolke sieben und zeigt sich in den sozialen Medien ganz verliebt mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Nur kurz nach der Beziehungs-Überraschung möchten die beiden nun den Bund fürs Leben eingehen. Kat Dennings und ihr Rockerfreund haben sich tatsächlich verlobt!

Was für schöne Nachrichten! Auf Instagram teilt die Dunkelhaarige jetzt drei Fotos, die den besonderen Moment des Liebespaares festhalten. Auf dem ersten Bild halten die beiden Händchen, und Fans müssten hier sofort bemerken: Ein auffälliger Klunker ziert ab jetzt den Ringfinger der 34-Jährigen! Auf dem zweiten Schnappschuss liegen sich die beiden knutschend in den Armen, während das dritte Pic Kat überglücklich und völlig überwältigt von ihrem neuen Schmuckstück zeigt!

Zu dem Bild schreibt die glückliche Braut in spe: "Don't mind if i do", zu deutsch also: "Es macht mir nichts aus, wenn ich es tue." Damit meint sie sicherlich das anstehende "Ja, ich will", das auf Englisch bekannterweise "I do" heißt! Die Fans flippen angesichts dieser freudigen Nachricht regelrecht aus. Sie finden es super, dass die Schauspielerin vor den Altar treten will und beglückwünschen die Turteltauben! Ein Fan merkt berechtigterweise an: "Mann, ging das schnell!"

Anzeige

Instagram / katdenningsss Kat Dennings, "2 Broke Girls"-Darstellerin und Andrew W.K., Sänger

Anzeige

Instagram / katdenningsss Kat Dennings, Schauspielerin und Rocker Andrew W.K.

Anzeige

Getty Images Kat Dennings, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de