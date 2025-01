Kat Dennings reflektiert ihre "Sex and the City"-Gastrolle

Kat Dennings (38) erinnert sich an den Start ihrer Karriere zurück. Als die Schauspielerin gerade einmal 14 Jahre alt war, hatte sie einen Gastauftritt in der dritten Staffel der Erfolgsserie Sex and the City: Sie spielte die Rolle der verwöhnten Jugendlichen Jenny Brier, die sich von Samantha Jones, gespielt von Kim Cattrall (68), bei der Planung ihrer aufwendigen Bat-Mizwa-Feier unterstützen ließ. "Ich durfte 'Sex and the City' als Kind natürlich nicht sehen", verrät Kat in der TV-Show "The View". Sie erzählt weiter, dass sie damals nicht einmal wusste, worum es in der Serie ging, da ihre Familie kein Kabelfernsehen hatte. Nach ihrem Auftritt wurde sie in ihrer Heimatstadt jedoch plötzlich erkannt. "Im Gap in Pennsylvania sagten Leute: 'Oh mein Gott, das ist Jenny Brier! Gib ihr den Mitarbeiterrabatt!'", fügt sie lachend hinzu.

Die "2 Broke Girls"-Bekanntheit erinnerte sich bereits in einem früheren Interview in der "The Drew Barrymore Show" an die erschrockene Reaktion ihrer Mutter, als die Episode zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Kat erzählte, dass ihre Mutter für die Premiere Freunde eingeladen hatte, aber die Serie schnell ausschaltete, als sie merkte, dass ihre Tochter als Jenny offen über Sex sprach. In der Folge sorgte die junge Jenny mit ihren frühreifen Bemerkungen und extravaganten Wünschen für Aufregung bei den anderen Charakteren. Besonders denkwürdig blieb eine Szene, in der Jenny Samantha als "Oma" bezeichnete, nachdem diese sie und ihre Freundinnen ermahnt hatte, die Kindheit ein bisschen länger zu genießen.

Abseits ihrer frühen Karriere feiert Kat jetzt neue Erfolge: Sie spielt in der ABC-Sitcom "Shifting Gears" an der Seite von Tim Allen (71). In der Serie übernimmt sie die Rolle von Riley, der entfremdeten Tochter von Allens Figur Matt, einem sturen Witwer und Oldtimer-Fan. Nachdem ihre Ehe gescheitert ist, zieht Riley mit ihren Kindern zurück in das Elternhaus, wo die Familie versucht, ihre Beziehung wieder aufzubauen. Die Show, die Kat auch als Produzentin betreut, ist ein weiterer Meilenstein ihrer vielseitigen Karriere, die mit ihrem unverwechselbaren Humor und Talent immer wieder Fans begeistert.

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

Getty Images Kat Dennings, Schauspielerin

