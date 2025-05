Kat Dennings vergisst eigene Marvel-Rolle im Disneyland

Kat Dennings (38) hat mit einer ihrer neuesten Anekdoten für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin war im Avengers Campus in Disneyland unterwegs, als ihr Fans zuwinkten – doch Kat wusste im ersten Moment gar nicht, warum sie so viel Aufmerksamkeit bekam. In einem Instagram-Post erzählte sie offen: "Ich war im Avengers Campus in Disneyland und Leute haben mir zugewunken und ich hab komplett vergessen, warum. Ich hab’s wirklich nicht mehr gewusst." Die Fanbegeisterung galt natürlich ihrem Marvel-Charakter Darcy Lewis, den sie in mehreren MCU-Filmen und der Serie "WandaVision" verkörperte.

Trotz unzähliger Charaktere im Marvel Cinematic Universe hat sich Darcy, verkörpert von Kat Dennings, in die Herzen der Zuschauer gespielt. Sie tauchte in den "Thor"-Filmen "Thor – The Dark Kingdom" und "Thor: Love and Thunder" sowie in "WandaVision" auf Disney+ auf und bescherte den Fans viele humorvolle Momente. Nach Kats Post zeigten sich die Marvel-Anhänger in den sozialen Medien nicht nur amüsiert, sondern betonten erneut, wie sehr sie sich eine Rückkehr ihrer Lieblingswissenschaftlerin wünschen. Kommentare wie "Darcy Lewis ist eine Nebenfigur, die ich einfach immer gerne sehe" oder "Man sollte sie zurückbringen" häufen sich, insbesondere auf Reddit. Damit beweisen die Fans, dass auch kleinere Rollen bleibenden Eindruck hinterlassen können – besonders, wenn sie charmant und witzig interpretiert werden.

Kat Dennings ist nicht nur für ihre Auftritte im MCU bekannt, sondern auch für ihre Bodenständigkeit und ihren trockenen Humor abseits der Leinwand. Ihren Durchbruch feierte sie zunächst in Independent-Filmen, bevor sie mit Sitcoms wie "2 Broke Girls" ein breites Publikum erreichte. Private Einblicke gibt die Schauspielerin bevorzugt auf ihren Social-Media-Kanälen, wo sie ihre Follower regelmäßig an schrägen Alltagssituationen und kuriosen Gedankengängen teilhaben lässt. Dass Kat selbst ihre Zeit als Marvel-Star schon mal vergisst, macht sie für viele Fans noch sympathischer. Fernab vom Hollywood-Rummel bleibt sie eben authentisch und nahbar.

Kat Dennings bei der Pre-Grammy Gala 2016

Kat Dennings und Beth Behrs

