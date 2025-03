Laut Kat Denning rettete Geist ihre Mutter vor Treppensturz

Kat Dennings (38) hat in der "Jennifer Hudson Show" eine ungewöhnliche Geschichte aus ihrer Kindheit erzählt. Im Gespräch verriet die Schauspielerin, dass sie in einem sehr alten und angeblich von Geistern bewohnten Haus in Pennsylvania aufgewachsen sei. Laut Kat habe sich dort ein übernatürliches Ereignis ereignet: Ein Geist habe ihre Mutter bei einem Treppensturz aufgefangen und vor einem schlimmen Unfall bewahrt. "Meine Mutter fiel die alte Treppe runter, wurde in der Luft gestoppt und wieder auf die Beine gestellt", erklärte Kat dem erstaunten Studiopublikum.

Wie Kat weiter ausführte, handelte es sich nicht um den einzigen Vorfall solcher Art in ihrem Elternhaus, das von der historischen Gesellschaft sogar als Denkmal eingetragen wurde. Es habe regelmäßig paranormale Aktivitäten gegeben: fliegende CDs, flackernde Lichter und andere "klassische Geisterspielchen", wie sie es nannte. Ihrer Aussage nach handelte es sich aber immer um freundliche Geister, die ihr und ihrer Familie nichts Böses wollten. Die Mutter von Kat kam bei dem besagten Sturz glimpflich davon und verletzte sich nur leicht am Finger. Trotz der gruseligen Umstände zeigte sich Kat über die Unterstützung des Geistes dankbar.

In der Show sprach Kat auch über ihre Faszination für das Übernatürliche, die sie schon seit ihrer Kindheit begleitet. Halloween war stets ihr Lieblingsfeiertag und sie sei besonders von Charakteren wie Wednesday Addams aus "The Addams Family" begeistert gewesen. "Ich war ein offenes Kind", gestand die Schauspielerin mit einem Lächeln und betonte, dass sie schon damals an Geister geglaubt habe. Ob es sich bei den Erlebnissen um Einbildung oder tatsächlich Übersinnliches handelt, bleibt ihr Geheimnis – ihr Glaube daran scheint jedenfalls unerschütterlich zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kat Dennings, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Kevork Djansezian / Getty Images Kat Dennings bei der Pre-Grammy Gala 2016

Anzeige Anzeige