Neue Erfahrung: Kat Dennings schwärmt von ihrem Mann Andrew

Kat Dennings (38), bekannt aus der Sitcom "2 Broke Girls", hat in Musiker Andrew W.K. ihren persönlichen Traummann gefunden. In einem Interview mit People sprach die Schauspielerin über ihre Beziehung und die Veränderungen, die diese mit sich gebracht hat. Kat gestand, dass sie vor der Begegnung mit Andrew Schwierigkeiten hatte, Männern zu vertrauen. "Ich war misstrauisch, weil ich es gewohnt war, dass Männer Spielchen spielten", erklärte sie. Doch bei Andrew war es ganz anders. "Er war von Anfang an ehrlich und direkt mit mir. Das war eine ganz neue Erfahrung", schwärmte sie weiter.

Die Beziehung zu Andrew hat Kats Sicht auf die Ehe grundlegend verändert. Die Schauspielerin, die früher mit Kollege Nick Zano (46) und Sänger Josh Groban (43) liiert war, erklärte, dass ihre Ansichten über die Ehe heute tiefgehender seien als in jungen Jahren. "Man muss harte Fragen stellen, um zu wissen, ob der andere wirklich der Richtige ist", erzählte sie weiter. Kat lobte ihren Mann für seine Warmherzigkeit und betonte, dass das Leben unvorhersehbar sei. Gerade deshalb sei es wichtig, den richtigen Partner an seiner Seite zu haben – und diesen habe sie in Andrew gefunden.

Das Paar, das seine Beziehung erst im Mai 2021 öffentlich machte und wenige Wochen danach seine Verlobung verkündete, schloss den Bund fürs Leben im kleinen Kreis in ihrem Zuhause in Los Angeles. Die intime Feier war mit etwa 15 Gästen besetzt, darunter Freunde wie Macaulay Culkin (44) und Brenda Song (36). Vor Kurzem feierte das Ehepaar seinen ersten Hochzeitstag mit einer besonderen Tradition: Sie tauten die obere Schicht ihrer Hochzeitstorte auf. Kat berichtet: "Sie war immer noch ziemlich gut." Der romantische Tag wurde abgerundet mit Blumen, einem handgeschriebenen Liebesbrief und gemeinsamen Erinnerungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images / KIevork Djansezian Kat Dennings und Josh Groban, Pre-Grammy Gala 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, Academy Museum Gala 2024

Anzeige Anzeige