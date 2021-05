Kat Dennings (34) scheint es total erwischt zu haben! Das letzte Mal hatte die 2 Broke Girls-Darstellerin 2016 mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte sich die Schauspielerin von ihrem Freund Josh Groban (40) getrennt. Für das zweijährige Liebesglück hatte keine Geringere als Kats Co-Star Beth Behrs (35) gesorgt, doch letztendlich gingen sie und der Sänger wieder getrennte Wege. Aber nun hat die Beauty einen neuen Freund – und sie wird auch nicht müde, ihre Liebe im Netz zu präsentieren!

Seit der vergangenen Woche ist es damit wohl offiziell: Die 34-Jährige ist wieder verliebt und will das der Welt auch zeigen. Der US-amerikanische Rocker Andrew W.K. ist der neue Mann an Kats Seite und damit auch das neue Hauptmotiv auf ihrem Instagram-Profil. Die Brünette scheint einfach nicht genug von dem Musiker, der auch als "King of Partying" bekannt ist, bekommen zu können. Ganz egal ob Knutschfotos oder Bilder, auf denen der Künstler alleine zu sehen ist – der Thor-Star untermalt alles mit Herz-Emojis.

Wie lange das Paar inzwischen schon zusammen ist, ist nicht bekannt. Doch ihr Interesse an dem Rocker hatte Kat schon vor einigen Jahren angemeldet. Bereits im Jahr 2014 startete der Filmstar einen Flirtversuch via Twitter. Unter ein Bild von Andrew kommentierte sie damals: "Du bist ein riesiger Milchshake, AWK."

Getty Images Kat Dennings und Josh Groban bei der Pre-Grammy-Gala, 2016

Instagram / katdenningsss Kat Dennings und Andrew W.K., Mai 2021

Instagram / katdenningsss Andrew W.K., Musiker

