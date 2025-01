Kat Dennings litt bereits mit 12 Jahren unter Body-Shaming

Kat Dennings (38) hat in einem Interview mit dem Magazin People über ihre schwierigen Erfahrungen als Kinderschauspielerin in Hollywood gesprochen. Die "2 Broke Girls"-Darstellerin erinnerte sich daran, wie Casting-Direktoren sie im Alter von nur zwölf Jahren als "nicht hübsch genug" und "fett" bezeichneten – die Branche sei damals "sehr hart" und "nicht inklusiv" gewesen. "Wie kann jemand so etwas über ein kleines Kind sagen? Das ist verrückt", erzählte Kat.

Trotz dieser negativen Erfahrungen ließ sich Kat nicht unterkriegen. Ihre Eltern seien in dieser Zeit eine wichtige Stütze gewesen: "Ein Lob an meine Eltern, denn sie haben mir gesagt: 'Das sind Idioten. Hör nicht auf sie.' Und ich dachte: 'Sie sind Idioten, ich nicht.'" Diese Haltung habe ihr geholfen, ihren Traum von der Schauspielerei trotz der Schwierigkeiten weiterzuverfolgen. Heute blickt die "Thor"-Darstellerin optimistischer auf die Entwicklungen in der Branche. Ihrer Meinung nach sei Hollywood mittlerweile "viel freundlicher" und setze mehr auf Inklusivität, Body Positivity und Repräsentation – all das habe früher gefehlt.

Kat begann ihre Schauspielkarriere schon als Kind und hatte unter anderem Auftritte in Serien wie "Sex and the City", bevor sie größere Rollen in Hollywood-Produktionen bekam. Über ihr Privatleben spricht sie selten, hebt jedoch oft die Unterstützung ihrer Familie als einen wichtigen Faktor für ihre Karriere hervor. Heute genießt Kat nicht nur den Erfolg ihrer Projekte, sondern auch die Möglichkeit, als etablierte Schauspielerin jüngeren Generationen ein Vorbild zu sein.

Getty Images Kat Dennings im November 2019

Kevork Djansezian / Getty Images Kat Dennings bei der Pre-Grammy Gala 2016

