Kat Dennings' Aussehen wurde mit zwölf Jahren kritisiert

Kat Dennings (38), bekannt aus der Sitcom "2 Broke Girls" und der neuen Serie "Shifting Gears", hat in einem Interview über die harten Anfangsjahre ihrer Karriere gesprochen. Bereits mit zwölf Jahren musste sie sich im Casting-Prozess vernichtende Kritik gefallen lassen. "Sie sagten, ich sei zu dick und nicht hübsch genug", erinnerte sich Kat im Gespräch mit People. Doch anstatt daran zu zerbrechen, entschied sie sich, den negativen Kommentaren nicht nachzugeben: "Ich dachte mir: 'Ich werde es ihnen zeigen.'" Mit Unterstützung ihrer Eltern, die ihr stets den Rücken stärkten, lernte sie schnell, solche Meinungen nicht allzu ernst zu nehmen.

Kat berichtete außerdem, wie stark sich die Unterhaltungsbranche seitdem verändert habe. In ihrer Kindheit war die Entertainment-Branche noch weit entfernt von der Inklusivität, die heute zunehmend Einzug hält. "Es gab keine Repräsentation, keine Body Positivity – es war wirklich eklig", erklärte Kat weiter. Das Umfeld sei extrem hart gewesen, und Kritik sei oft gnadenlos und unverhohlen geäußert worden, selbst gegenüber Kindern. Heute sei dies anders, was Kat sowohl für die jüngeren Generationen als auch für die Branche insgesamt Hoffnung gebe.

In den letzten Jahrzehnten wurde Kat durch viele Rollen bekannt, sei es in Sitcoms, Filmen oder dem Marvel-Universum. Ihre ersten Schritte im Comedy-Genre wagte sie mit nur 14 Jahren in einer Episode von "Sex and the City". Heute spielt sie an der Seite von Tim Allen (71) in der neuen Sitcom "Shifting Gears" und genießt das freundlichere Klima, das die Branche mittlerweile bietet. Trotz der Widerstände in ihrer Vergangenheit hat sie bewiesen, dass sie nicht nur durch Talent, sondern auch mit einer starken Persönlichkeit auf sich aufmerksam machen kann. Neben ihrer Schauspielkarriere betonte Kat in Interviews immer wieder, wie wichtig es ihr sei, jungen Frauen Mut zu machen, zu sich selbst zu stehen und sich von äußeren Meinungen nicht einschüchtern zu lassen.

Getty Images Kat Dennings im November 2019

Kevork Djansezian / Getty Images Kat Dennings bei der Pre-Grammy Gala 2016

