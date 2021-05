Daniela Büchner (43) hat sich schon das nächste Umstyling gegönnt! Erst vor ein paar Wochen präsentierte die TV-Auswanderin einen neuen Look: Die Brünette hatte ihrer Mähne einen hübschen Kupferfarbton verpasst! Zwar kam die Veränderung super bei ihren Fans an, doch Danni selbst konnte sich offenbar nicht damit anfreunden: Die Influencerin war erneut beim Friseur – und trägt jetzt wieder ihre Naturhaarfarbe...

In ihrer Instagram-Story präsentierte die Witwe von Jens Büchner (✝49) ihren Fans nun das Endergebnis: "Zurück zum Dunkeln wieder – das Helle oder das Kupferfarbene war dann doch nichts für mich", erklärt Danni. "Wir Frauen sind halt so: Haben wir das eine, wollen wir das andere...", schmunzelt die Powerfrau und sinniert weiter: "Dieser rote Faden zieht sich so schon durch mein ganzes Leben. Ich trage jetzt auch wieder einen Pony, wahrscheinlich morgen nicht mehr. Ich habe keinen Plan."

Auch ihre Tochter Joelina Karabas (21) hat sich gerade erst optisch verändert: Die 21-Jährige hat sich ihre Lippen unterspritzen lassen – und ist total happy mit dem Ergebnis! Auch Mama Danni steht dabei voll hinter ihr: "Sie muss sich wohlfühlen und wenn sie sich selbst nicht wohlfühlt, dann hast du auch als Mama keine Chance, finde ich. Und solange sie es nicht übertreibt, ist doch alles okay."

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Influencerin

Anzeige

Welche Haarfarbe gefällt euch besser an Danni? Der Kupferfarbton! Die braunen Haare! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de