Jessica Paszka (31) und ihr Verlobter Johannes Haller (33), in den sich die Ex-Bachelorette auf den zweiten Blick verliebte, sind im absoluten Babyglück. Vor wenigen Tagen erblickte Töchterchen Hailey-Su auf Ibiza, der Wahlheimat ihrer Eltern, das Licht der Welt. Die Kleine durfte nun zum ersten Mal die schöne Baleareninsel erkunden. Jessi, Johannes und Hailey-Su machten nun zu dritt die Strände des beliebten Urlaubsziels unsicher!

Auf Instagram verrät die Neu-Mama in einem Posting: "Heute machten wir einen kurzen Ausflug an den Strand und das war ein richtiges Erlebnis." Wahrscheinlich den Geburtsstrapazen geschuldet, hat Jessi die letzte Zeit hauptsächlich im Bett verbracht. Damit ist jetzt augenscheinlich Schluss. Ihr Liebster teilt in seiner Story nämlich ein süßes Video, auf dem der Kinderwagen von Hailey-Su zu sehen ist. Niedliches Detail: Das winzige Händchen der kleinen Prinzessin, das aus dem Wagen hervorschaut.

Für Jessis entspannte Auszeit nach der Geburt haben ihre Fans vollstes Verständnis. Sie finden es toll, dass die 31-Jährige nichts überstürzt. Einer schreibt: "Bin total positiv überrascht, dass du hier [auf Social Media, Anm. d. Red.] eine Pause eingelegt hast, um dich um dein Baby zu kümmern – finde ich genau richtig so!" Eine weitere Supporterin fügt noch an: "Nimm dir die Zeit, die du brauchst mit eurer Prinzessin."

Instagram / johannes_haller Jessi Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessi und Johannes' Tochter Hailey-Su

