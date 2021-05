Scheinbar völlig unbehelligt ging der Osnabrücker Niko Griesert (30) in der vergangenen Staffel als Bachelor ins Rennen. Dass unter den Single-Damen, die um sein Herz buhlten, auch schon eine Bekannte des IT-Projektmangers sein sollte, damit hatte er sicher nicht gerechnet. Zu allem Überfluss erkannte er Michèle, mit der er zuvor schon über die sozialen Medien geschrieben hatte, nicht wieder. Wie steht Niko heute zu diesem Fauxpas?

Dass er die Frau, die später über Umwege mit ihm zusammenkommen sollte, nicht erkannt hat, war keine Glanzleistung des amtierenden Rosenkavaliers. In "Erdbeerkäse – Der TrashTV Podcast" gesteht Niko: "Ich glaube, sie hat mich sofort erkannt – aber dann wars unangenehm für mich." Verständlich – der 30-Jährige benötigte ja auch den ein oder anderen Moment, bis ihm dann doch die Erleuchtung bezüglich seines Gegenübers kam. Heute kann Michèle offenbar herzlich über die peinliche Situation lachen.

Das Kennenlernen der beiden nun glücklich miteinander Liierten, brachte aber auch den ein oder anderen Stolperstein mit sich. Nicht nur Nikos Unvermögen, sich an Michèle zu erinnern, sorgte wohl auch bei so manchem Zuschauer für peinliche Berührtheit. Vor allem mit dem doppelten Rauswurf seiner jetzigen Freundin aus dem Kuppelformat geht Niko auf jeden Fall in die Bachelor-Annalen ein.

TVNow Michèle de Roos und Niko Griesert in der ersten Nacht der Rosen

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

Instagram / thats.mi Michèle de Roos, Bachelor-Kandidatin 2021

