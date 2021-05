Nachdem Sam Dylan (30) aus Versehen Georgina Fleurs (31) Babybombe platzen ließ, erklärt er sich jetzt. Seit Wochen wurde gerätselt, ob die Reality-TV-Queen nun schwanger ist oder nicht. Die erste Anlaufstelle, um endlich Klarheit zu bekommen: ihr Kumpel Sam. Der Ex-Prince Charming-Kandidat bestätigte vor ein paar Tagen offenbar auch die Gerüchte, als er sagte: Er wird nicht der Patenonkel ihres Kindes. Doch jetzt ruderte er zurück und versicherte: Er hatte gar nicht vor, ihre Schwangerschaft zu outen, sondern wollte mit seinem Kommentar eigentlich etwas anderes sagen.

In seinem Podcast "Kings of Klatsch" betonte Sam, dass er, bevor Georgina offiziell machte, dass sie Nachwuchs erwartet, nicht gewusst habe, dass der Rotschopf ein Kind erwartet. Er habe nur so seine Vermutungen gehabt – so wie viele andere auch. Und dann habe ihn jemand gefragt, ob er der Patenonkel werde, woraufhin er meinte, dass er diese Rolle nicht einnehmen werde. "Das Kind wird ja eh in Dubai aufwachsen, weil Georgina ja nach Dubai gezogen ist. Das ist aus der Situation heraus entstanden, aber ich sehe das immer noch nicht als schlimm", erläuterte der gebürtige Cloppenburger das Missverständnis. Dass dann alle gedacht haben, er bestätige die Schwangerschaft mit dieser Aussage, sei nicht seine Absicht gewesen.

Doch da war der Schaden schon entstanden und ein fürchterlicher Streit entbrannte zwischen den beiden Freunden. Georgina und Sam folgen sich mittlerweile auch nicht mehr auf Instagram. "Das ist ja heutzutage so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht [...]. Das ist wie: Die Freundschaft ist beendet", erzählte der 30-Jährige.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Mai 2021 in Dubai

RTL2 Sam Dylan bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan in Dubai 2020

