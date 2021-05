Sam Dylan (30) kann es einfach nicht glauben! Erst gestern sorgte ein Posting des Prince Charming-Stars für große Aufregung: Eine Antwort in einer Social-Media-Fragerunde ließ vermuten, dass Sam versehentlich die Schwangerschaft seiner Kampf der Realitystars-Kollegin Georgina Fleur (31) bestätigt hatte. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat die Babynews mittlerweile selbst offiziell gemacht. Doch fließt nach dem Posting etwa böses Blut zwischen Sam und Georgina? In einem emotionalen Statement rechnet der Kölner offenbar mit seine BFF ab.

"Ich verstehe nicht, wie man mich einen Tag zuvor als Lügner darstellen und mich beschimpfen konnte. Mir immer versichern, die Gerüchte stimmen nicht", wettert der 30-Jährige in seiner Instagram-Story. Einen konkreten Namen nennt er zwar nicht – da der Beitrag aber nur wenige Stunden nach kryptischen Beiträgen über fehlerhaftes Verhalten und der Schwangerschaftsverkündung des TV-Sternchens erfolgt, scheint die Sachlage klar zu sein. "Du redest von Freundschaft und wirfst mir vor, kein Freund zu sein, obwohl ich immer für dich da war. Ich dachte immer, diese Freundschaft wäre wirklich echt und keine TV-Freundschaft", schreibt Sam weiter.

Offenbar hat er selbst gar nicht gewusst, dass die Dubai-Auswanderin tatsächlich Nachwuchs erwartet. Er hätte sogar bei einer Produktionsfirma betont, dass ein Dreh stattfinden könne. "Mich bei einer Produktionsfirma vorführen lassen. Mich selbst in dem Glauben lassen", äußert er enttäuscht. So überrascht, wie Sam von der Schwangerschaft ist, dürfte die Formulierung in dem mittlerweile gelöschten Post des Vortages demnach nur unglücklich gewählt gewesen sein.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Mai 2021 in Dubai

TVNOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan, Reality-TV-Star

Promiflash Georgina Fleur und Sam Dylan in Heidelberg

