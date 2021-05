Georgina Fleur (31) macht kein Geheimnis mehr aus ihrer Schwangerschaft! Lange gab es Gerüchte, dass die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin ein Kind erwartet – am Freitag machte sie es dann endlich offiziell: Sie ist tatsächlich schwanger und das schon im sechsten Monat. Das sieht man ihr mittlerweile auch an: Auf einem neuen Schnappschuss präsentierte Georgina nun zum ersten Mal ihren Babybauch!

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige ein Foto, auf dem sie am Strand nur in einem Bikini gekleidet posiert. Dadurch kommt ihr Babybauch besonders zur Geltung – Georgina hat sogar bereits eine kleine Kugel. In der Bildunterschrift gab sie ihren Fans zudem ein kleines Update: "Ich kann euch sagen, es geht uns alles in allem gut. Ich esse sehr viel und habe die Schwangerschaft bis jetzt eigentlich fast durchgeschlafen."

Schon vor knapp einer Woche schien Georgina ihre Wölbung am Bauch kaum verstecken zu können. Als sie Werbung für Sportkleidung waren sich bereits viele Fans sicher bei ihr einen Babybauch zu erkennen. Sie selbst wollte zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Stellung zu den Spekulationen nehmen. "Ich lasse einfach mal alle weiterspekulieren und werde mich nicht dazu äußern", erklärte die gebürtige Heidelbergerin in ihrer Instagram-Story.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Star

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in der "Promis unter Palmen"-Quarantäne

Instagram / georginafleur.tv TV-Sternchen Georgina Fleur

