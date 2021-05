Colleen Ballinger (34) ist im absoluten Babyglück. Die YouTuberin – bekannt unter dem Namen Miranda Sings – hatte 2018 ihren ersten Sohn mit ihrem Ehemann Erik Stocklin auf der Welt begrüßen dürfen. Seitdem versorgt der Webstar seine Community mit regelmäßigen Schnappschüssen des kleinen Sohnemanns Flynn Timothy und zeigt sich immer wieder als stolze Mama. Nun erklärte Colleen: Sie ist erneut schwanger.

In einem neuen YouTube-Video verkündet die Beauty die freudigen News. "Ich bin schwanger. Ich wollte das so sehr", ruft sie freudig in dem Clip und hält einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Unter Tränen begutachtet sie das Ergebnis auf dem Streifen. "Wir sind so aufgeregt, wir haben es uns so gewünscht und wir haben es so lange versucht", erklärt das Paar. Colleen teilt ihren Fans mit, dass sie zwar gerade in der achten Schwangerschaftswoche sei, es aber nicht mehr ausgehalten habe, daraus ein Geheimnis zu machen.

Für die 34-Jährige und ihren Liebsten ist eine Schwangerschaft keine Selbstverständlichkeit. "Ich wurde Anfang des Jahres schwanger und ich hatte leider eine Fehlgeburt", offenbart sie der Netz-Gemeinschaft. Für sie sei diese Erfahrung eine der schlimmsten in ihrem Leben gewesen. Die Internet-Bekanntheit wollte keine Kinder mehr, habe sich dann aber auf ihr Baby gefreut. Nach der Fehlgeburt waren sich die Eheleute sicher, dass sie sofort wieder versuchen werden, ihre Familie zu vergrößern.

Anzeige

Instagram / colleen Colleen Ballinger und ihr Sohn Flynn Timothy

Anzeige

Instagram / colleen Erik Stocklin und Colleen Ballinger

Anzeige

Instagram / colleen Colleen Ballinger und ihr Sohn Flynn Timothy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de