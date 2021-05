Colleen Ballinger (34) und Ehemann Erik Stocklin (38) schweben im Babyglück! Nachdem sich das Paar im Jahr 2018 das Jawort gab, durfte es im Dezember ihren gemeinsamen Sohn Flynn (2) in ihrer Familie begrüßen. Vor Kurzem gab die YouTuberin nun bekannt, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Und die nächste Überraschung lässt nicht lange auf sich warten! Jetzt verkündete Colleen, dass sie nicht nur mit einem Baby schwanger ist, sondern gleich mit zwei Kindern.

Die 34-Jährige veröffentlichte einige Schnappschüsse auf Instagram, die sie und ihre kleine Familie zeigen. In der Bildbeschreibung verriet Colleen schließlich, dass sie mit Zwillingen schwanger sei. "Viele Leute haben gefragt, wie Flynn auf die Nachricht reagiert hat. Er ist sehr aufgeregt und liebt es, den Babys Küsschen zu geben [...] Er wird ein unglaublicher Bruder sein und ich bin so dankbar für all seine Streicheleinheiten und Küsschen, wenn mir übel ist", erklärte sie.

Kurze Zeit später folgte ein Video auf ihrem YouTube-Kanal. In dem Video berichtet Colleen, dass sie am 5. Mai einige besorgniserregende Komplikationen erlebte, woraufhin sie zu ihrem Gynäkologen eilte. "Ich habe den ganzen Morgen geweint, weil ich dachte, ich hätte kein Baby und dann habe ich zwei Babys!", verrät sie schließlich weinend.

Instagram / colleen Colleen Ballinger, YouTuberin

Instagram / colleen Colleen Ballinger, Erik Stocklin und ihr Söhnchen Flynn

Instagram / colleen Colleen Ballinger und ihr Sohn Flynn Timothy

