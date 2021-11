Colleen Ballinger (34) lüftet nun ein süßes Geheimnis. Das steht in direktem Zusammenhang mit den beiden Zwillingen der YouTuberin. Der Junge und das Mädchen kamen schon Anfang November zur Welt – fast zwei Monate vor dem errechneten Termin. Weil die beiden es so eilig hatten, war die Entertainerin noch total unvorbereitet: Sie hatte weder die Kliniktasche gepackt noch Namen ausgewählt. Inzwischen hat sich die Web-Bekanntheit allerdings entschieden, wie die Twins heißen sollen.

"Ich liebe ihre Namen und ich freue mich so sehr, sie euch zu verraten", teasert Colleen in ihrem neuen YouTube-Video an. Wie sie erklärt, hatte sie eigentlich vor, in ihren eigenen vier Wänden mit ihren Babys auf dem Arm zu verkünden, wie sie heißen – doch weil die Frühchen noch einige Zeit auf der neonatalen Intensivstation bleiben müssen, geht das nicht. Stattdessen filmt sie in der Klinik und enthüllt dort mit den Zwillingen auf ihrer Brust und ihrem Mann Erik Stocklin (39) an ihrer Seite: "Darf ich vorstellen: Dieser kleine Marienkäfer heißt Maisy Joanne Stocklin und dieses kleine Würmchen ist Wesley Koy Stocklin."

Sich letztendlich für einen Namen zu entscheiden, fiel der frischgebackenen Dreifach-Mama aber keineswegs leicht – im Gegenteil. Zumal Colleen die Babys eigentlich erst mal kennenlernen wollte, bevor sie sich festlegt. "Sie hatten für drei, nein, sogar vier Tage keine Namen. Ihr habt keine Ahnung, wie hart es ist, einen Menschen zu benennen", betont die 34-Jährige.

Colleen Ballinger, ihr Sohn Flynn und ihr Mann Erick Stocklin im Mai 2020

Colleen Ballinger und ihre Zwillinge auf der neonatalen Intensivstation im November 2021

Erik Stocklin und Colleen Ballinger mit ihrem Sohn Flynn, 2019

