Colleen Ballinger (35) ist überglücklich! Anfang November wurden die YouTuberin und ihr Mann Erik Stocklin (39) erneut Eltern: Die Eheleute hießen die Zwillinge Maisy und Wesley willkommen! Doch die Entbindung verlief anders als geplant: Die Twins erblickten einen Monat zu früh das Licht der Welt – und mussten zunächst auf der Intensivstation bleiben: Ihr Sohnemann durfte die Klinik vor wenigen Tagen bereits verlassen, doch ihre Tochter musste weiterhin im Krankenhaus verweilen. Jetzt wurde aber Colleens ganz persönlicher Weihnachtswunsch erfüllt: Ihre Kids sind endlich zu Hause!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 35-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Nachwuchs glücklich im Arm hält. Darunter verkündete sie die freudige Neuigkeit. "Nach sechs langen, schmerzhaften Wochen auf der Neugeborenen-Intensivstation sind meine beiden Babys endlich zu Hause", jubelte sie. Die kleine Maisy habe am Wochenende tolle Arbeit geleistet – und herausgefunden, wie man selbstständig isst. "Ich bin so stolz auf sie! Das ist das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt", freute sich Colleen.

Wenige Tage nach der Geburt hatten die Eltern in einem YouTube-Video bereits durchblicken lassen, wie schrecklich die Entbindung für sie war. "Ich hatte einen gefährlichen Nabelschnurvorfall. Also wurde ich sofort in den OP gebracht", berichtete Colleen und fügte hinzu: "Ich habe die ganze Zeit geweint und dachte, ich würde sterben."

Instagram / colleen Colleen Ballinger mit ihrem Ehemann Erik Stocklin

Instagram / colleen Colleen Ballinger mit ihrer Familie im Dezember 2021

Instagram / colleen Colleen Ballinger im Dezember 2021

