Colleen Ballinger (34) schwebt im absoluten Babyglück! Die YouTuberin, die wohl vor allem unter ihrem Künstlernamen Miranda Sings bekannt ist, hatte im Mai überglücklich verkündet: Sie und ihr Mann Erik Stocklin (39) erwarten erneut Nachwuchs. Das Paar wurde 2018 erstmals Eltern eines Jungen namens Flynn – und jetzt bekommt er nicht nur ein Geschwisterchen, sondern gleich zwei. Nun war es auch so weit: Die Zwillinge sind auf der Welt!

Via Instagram teilte Colleen mit, dass sie jetzt offiziell eine stolze Dreifach-Mama ist. Zu einem Foto von sich und ihren Twins, die gerade auf ihrer Brust liegen, schreibt die Komikerin: "Meine süßen Babys haben beschlossen, früher zu kommen." Eigentlich war der errechnete Geburtstermin nämlich der 27. Dezember – doch offenbar hatte es ihr Nachwuchs ziemlich eilig. So erblickten die beiden stattdessen schon am 6. November kurz vor Mitternacht das Licht der Welt.

In einem YouTube-Video gibt Colleen sogar noch mehr Details preis. Sie verrät, dass ihr kleiner Junge bei der Entbindung knapp zwei Kilogramm wog und 44,45 Zentimeter groß war, während seine Schwester ein paar Gramm leichter, aber dafür größer war. Wie ihre zwei kleinen Engel heißen, das behält die Kalifornierin noch für sich.

Anzeige

Instagram / colleen Erik Stocklin und Colleen Ballinger mit ihrem Sohn Flynn, 2019

Anzeige

Getty Images Colleen Ballinger bei den People's Choice Awards im November 2019

Anzeige

Getty Images Erik Stocklin und Colleen Ballinger bei einem Event in L.A. im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de