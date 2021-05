Ex on the Beach-Aus für Melody Haase (27)! Die ehemalige DSDS-Kandidatin musste diese Woche das Wiederaufwärm-Datingformat als Single-Lady verlassen. Und das, obwohl einige Männer nicht abgeneigt gewesen wären. Trotzdem scheint für Melody einfach nicht der passende Kerl dabei gewesen zu sein, und so muss sie die Heimreise antreten. Im Promiflash-Interview verriet die Sängerin, wie es ihr nach dem Show-Exit geht und was sie nun in Sachen Liebessuche vorhat.

"Mein Ausscheiden hat mich traurig gemacht, weil ich weiß, dass meine neu gewonnenen Freunde nun ohne mich den verrückten 'Ex on the Beach'-Alltag erleben. Die Suche nach der großen Liebe kommt mir draußen in der normalen Welt allerdings vielversprechender vor", erklärte die TV-Skandalnudel gegenüber Promiflash. Zwar wollte Melo bislang eher unverbindlichen Sex mit Promi-Hengsten, doch langsam sei sie bereit dazu, sesshaft zu werden. Die Beauty sehnt sich danach, endlich dem richtigen Mann zu begegnen.

Ob sie mit Mister Right dann auch romantischen Sex haben wird? Immerhin hatte sie bei "Ex on the Beach" noch verraten, dass das so gar nicht ihr Ding sei, Fuckboys auf den Mund zu küssen. Da ihr Traummann aber sicher eine ganz andere Stellung als ein gelegentlicher Beischlafpartner bei ihr haben wird, geht es da sicher gefühlvoller zu.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNow Melody Haase bei "Ex on the Beach"

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im November 2020

