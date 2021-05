Lag die Trennung von Anne Wünsche (29) und ihrem Karim etwa an der Antibabypille? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sorgt aktuell mit einer Liebessensation für Schlagzeilen: Die Influencerin ist wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen! Das Paar hatte sich im vergangenen Oktober nach einem Jahr Beziehung getrennt – nun haben sie aber offensichtlich wieder zueinandergefunden. Anne äußert im Promiflash-Interview die Vermutung, dass es bei der vorherigen Trennung einen Zusammenhang mit der Pille gegeben hat!

Gegenüber Promiflash erklärt Anne, dass die Einnahme des Verhütungsmittels sie zu dem Zeitpunkt stark beeinflusst habe. Probleme aus der Vergangenheit seien noch verstärkt worden – sie sei beispielsweise manchmal tagelang in ein emotionales Loch gefallen: "Am Ende der Beziehung wurde das schlimmer. Wir haben uns nur noch gestritten und ich habe mich wegen Kleinigkeiten aufgeregt."Dann habe die 29-Jährige die Pille abgesetzt, woraufhin es ihr deutlich besser ging. Erst habe Anne vermutet, dass das an Karims Abwesenheit liegt – später habe sie aber festgestellt, dass der Grund für ihr gesteigertes Wohlbefinden im Absetzen der Pille lag.

"Dann hab ich mich irgendwann gefragt, ob man vielleicht doch zusammengepasst hätte, wenn ich diese Pille nicht genommen hätte", verriet die Influencerin. Nun, da die beiden wieder ein Paar sind, laufe die Beziehung auch ganz anders als zuvor: "Viel verständnisvoller, viel liebevoller, viel tiefer."

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die Antibabypille so heftige Auswirkungen auf die Stimmung haben kann? Ja, das klingt schon plausibel. Das überrascht mich schon sehr! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de