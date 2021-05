Krasse Liebes-Überraschung bei Anne Wünsche (29)! Seit einiger Zeit scheint die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einfach kein Glück in der Liebe zu haben. Außer kurzen Liebeleien hielt Amor nicht viel für Anne bereit. Doch vor wenigen Tagen verriet die Beauty, dass sie endlich wieder in festen Händen sei. Und in gewisser Weise ist ihr neuer Freund auch kein Unbekannter: Anne ist tatsächlich wieder mit einem ihrer Ex-Freunde liiert.

Scheint, als würden Anne und Synchronsprecher Karim, mit dem sie vor SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez und nach Henning Merten für über ein Jahr liiert war, ihrer Liebe noch mal eine Chance geben. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie nun ein gemeinsames Pärchenbild. "Anscheinend ist unsere Reise noch nicht zu Ende", schrieb die Zweifach-Mama zu dem sonnigen Pärchen-Pic.

"'Aufgewärmt schmeckt nur Gulaschsuppe', wie oft ich diesen Satz schon gehört habe", heißt es weiter in Annes Post. Damit zeigt sie mal wieder, dass sie sich nichts daraus macht, was andere über sie denken. Manchmal muss man Netz-Hate eben mit der richtigen Portion Humor entgegentreten.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

